Sea of Thieves presto anche su Steam

Da qualche tempo a questa parte è possibile trovare i titoli pubblicati da Microsoft non solo sullo Store dedicato ma anche sulla celeberrima piattaforma Steam. Per questa ragione, oltre ai vari Gears 5 e Halo: The Master Chief Collection, a breve sarà possibile trovare Sea of Thieves. Purtroppo, però, al momento non è noto da quando l’esperienza piratesca di Microsoft sarà acquistabile sulla piattaforma di Valve.

Vi lasciamo con i requisiti tecnici del gioco:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Q9450 @ 2.6GHz or AMD Phenom II X6 @ 3.3 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 650 o AMD Radeon 7750

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti raccomandati