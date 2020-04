Scalebound non tornerà su Xbox Series X

In un recente intervista durante un podcast per IGN.com, Phil Spencer ci ha tenuto a sottolineare che Scalebound è un progetto definitivamente tramontato e che quindi non vedrà luce su Xbox Series X.

Spencer ha inoltre ricordato, durante lo stesso podcast, che la decisione di cancellare Scalebound non fu presa a cuor leggero e non fu semplice. Al momento, però, non è ancora chiaro il motivo per cui Scalebound sia stato cancellato, ma pare che il titolo non fosse stato accolto bene né dal pubblico né dalla critica durante la Gamescom 2016.