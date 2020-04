Svelato il “peso” di Final Fantasy VII Remake

Nel corso di una intervista ai microfoni di USGamer, il co-director di Final Fantasy VII Remake, Naoki Hamaguchi, ha annunciato che, sebbene si tratti solo di una prima parte del gioco completo, il titolo occuperà ben 100GB di spazio su PlayStation 4.

Il motivo di tale opulenza è da attribuirsi alla volontà del team di sviluppo di rappresentare una Midgar più grande e realistica rispetto alla prima versione del gioco.

“Piuttosto che pensare di riutilizzare le risorse standard per singole località, come i bassifondi o l’edificio Shinra, abbiamo deciso di costruire ogni posizione utilizzando risorse uniche per ottenere la qualità desiderata per [Final Fantasy 7 Remake]“, afferma Hamaguchi, che ha poi continuato”Abbiamo progettato risorse come sfondi, [musica di sottofondo] e personaggi per posizione, che hanno permesso un’esperienza di gioco unica in ogni area, anche dal punto di vista del design del gioco”.

Final Fantasy VII Remake sarà disponibile dal 10 aprile 2020 su PlayStation 4.