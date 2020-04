Rainbow Six Siege: stanno per ritornare i PG Nationals 2020

In queste ore è stato fatto un annuncio che farà contenti tutti gli appasionati di Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, ovvero il ritorno dei PG Nationals 2020.

Il torneo esport ufficiale dello sparatutto in prima persona targato Ubisoft, ritornerà il prossimo 20 aprile 2020 grazie alla partnership rinnovata tra la casa di sviluppo e PG Esports coinvolgendo le 8 squadre più forti d’Italia in questa competizione che durerà intorno ai 3 mesi. In questo lasso di tempo si disputeranno 14 giornate in cui solo i 4 team migliori riusciranno a scontrarsi nella fase preliminare e nella successiva finale.

Come ovvio che sia, il PG Nationals 2020 potrà essere seguito sulla piattaforma Twitch da tutti gli utenti e appassionati.