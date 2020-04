Un trailer intrigante ci presenta il nuovo action rpg Mortal Shell

È di qualche ora fa la diffusione del trailer d’annuncio di un nuovo action rpg intitolato Mortal Shell, sviluppato dall’appena formato team Cold Symmetry. Le immagini mostrano fin da subito atmosfere cupe ed un deciso focus sul combattimento, che portano il prodotto verso il genere dei soul like. Le informazioni attualmente disponibili sono poche ma l’idea alla base del titolo è quella di “possedere” i corpi di grandi guerrieri caduti ed apprenderne attraverso l’utilizzo le varie capacità legate allo stile di combattimento unico di quel particolare involucro. Con una data d’uscita ancora prevista per un generico Q3 2020, il titolo ha senza dubbio catturato l’attenzione dei fan dei soul like, da tempo in attesa di un titolo in grado di portare una ventata di novità nel panorama. Vi rimandiamo quindi al sito per ulteriori informazioni e per iscrivervi alla beta.