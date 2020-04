Dead or Alice 6: Team Ninja annuncia la fine del supporto

By Domenico Coscione

Team Ninja ha annunciato da qualche ora che Dead or Alice 6 non riceverà più supporto, ma non chiuderà le modalità Online.

Questa decisione è stata presa a causa delle vendite disastrose, nonostante la rimozione dei contenuti che avevano fatto discutere non poco, e l’abbondanza di microtransazioni.

