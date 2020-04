By Domenico Coscione

Square Enix, durante il recente livestream in cui è stato annunciato l’arrivo della remaster del primo capitolo della serie chiamato NieR Replicant ver. 1.22474487139, ha svelato che NieR: Automata verrà rilasciato all’interno del Xbox Game Pass.

Il titolo, sviluppato in collaborazione con PlatinumGames, è la versione Become as Gods Edition con tutti i DLC usciti e peserà 45GB.