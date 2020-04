Sony svela i titoli PlayStation Plus di aprile 2020!

Dopo i rumor dei giorni scorsi, è finalmente arrivata oggi la comunicazione ufficiale circa i titoli scaricabili gratuitamente nel corso del mese di aprile 2020 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Dal 7 aprile 2020 Uncharted 4 – Fine di Un Ladro e Dirt Rally 2.0 saranno scaricabili da tutti gli abbonati al servizio mentre, fino a quel giorno, sarà possibile ancora riscattare Shadow of The Colossus e Sonic Forces, titoli gratuiti del mese di marzo.