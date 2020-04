Bethesda non terrà uno showcase digitale a giugno

A seguito della cancellazione dell’E3 2020 alcune software house hanno optato per la realizzazione di uno show digitale in cui mostreranno al pubblico tutte le novità tenute in serbo per la celeberrima kermesse losangelina. Purtroppo però, tra questi, non c’è Bethesda che ha oggi comunicato la volontà di non tenere alcuno showcase digitale, ma di comunicare nei mesi successivi tutte le novità in arrivo:

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months.

— Pete Hines (@DCDeacon) April 1, 2020