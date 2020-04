Mount and Blade 2: Bannerlord scala le classifiche di Steam

È un successo inaspettato quello riscosso nelle ultime ore da Mount and Blade 2: Bannerlord, che in una sola giornata ha scalato la classifica dei lanci più di successo su Steam del 2020 superando titolo del calibro di Doom Eternal. Un risultato notevolissimo per questo titolo indie autopubblicato che nelle ore successive al lancio ha visto un’eccezionale incremento della sua utenza, attualmente saldamente al quarto posto dopo gli inarrivabili PUBG, CS:GO e DOTA2.

Le nostre congratulazioni al team di TaleWorlds, augurandogli che il successo del titolo continui!