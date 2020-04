Good Company disponibile oggi in Accesso anticipato

Lo studio di sviluppo Chasing Carrots e il publisher The Irregular Corporation (PC Building Simulator) hanno annunciato oggi che lo stravagante gestionale che mette a capo di un’azienda di successo, Good Company, è disponibile su Steam in Accesso anticipato, e su GOG, al prezzo di 22,99 €.

Oggi è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra scene di gameplay inedite dell’impero aziendale che potrai costruire, e della semplicità con cui è possibile effettuare la ricerca di aggiornamenti, assumere personale e monitorare il mercato, tenendo traccia dei profitti e delle perdite nel tentativo di pianificare una strategia vincente.

Good Company ci farà vestire i panni del CEO di una azienda personale e gli amanti dei gestionali si sentiranno subito a casa grazie a un gameplay stimolante e ricco di sfide, mentre fanno di tutto per far crescere l’azienda assumendo personale, delegando compiti grazie alla potentissima modalità logistica e puntando a moltiplicare i profitti inventando dispositivi tecnologici incredibilmente complessi che i clienti non potranno fare altro che desiderare ardentemente.

La versione in Accesso anticipato su Steam è disponibile adesso, e contestualmente è stata pubblicata una roadmap di sviluppo a beneficio di tutti gli appassionati, che potranno seguirne i progressi del direttamente dal forum ufficiale del gioco su Steam.