Playstation Store: ecco tutti gli sconti di primavera!

COD: Modern Warfare, Fifa 20, Death Stranding e molti altri titoli in sconto fino al 50% sullo store Playstation. Ecco tutti i titoli in saldo!

Iniziano oggi i saldi primaverili di Playstation, che aggiorna il suo store virtuale con tanti sconti fino al 50% su di una selezione di titoli al quanto interessante. Grandi occasioni, dunque, da non farsi sfuggire che saranno valide sino al 16 Aprile.

Ecco quindi la lista dei titoli disponibili in saldo:

Grand Theft Auto V

FIFA 20

Call Of Duty: Modern Warfare

Star Wars Jedi: Fallen Order

Days Gone

Red Dead Redemption 2

Mortal Kombat 11

Marvel’s Spider-Man

Resident Evil 2

Assassin’s Creed Odyssey

The Witcher 3: Wild Hunt – Game Of The Year Edition

Death Stranding

Kingdom Hearts III

Devil May Cry 5

God Of War

Gli abbonati al servizio Playstation Plus, poi, potranno usufruire anche di ulteriori sconti che riguardano sia i titoli già in saldo, dove l’ulteriore sconto del servizio a pagamento Sony sarà sommato a quello già presente, sia altri titoli non in lista ma che vengono messi a disposizione, con sconti interessanti, degli abbonati.

Estremamente interessante, infine, la selezione consueta dei titoli a meno di 20 euro, dove possiamo trovare una selezione di titoli davvero molto ricca: