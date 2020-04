L’NBA riparte con 2K: torneo virtuale tra stelle del basket americano

Kevin Durant, Trae Young, Zach LaVine e DeMarcus Cousins sono solo alcune delle stelle NBA che parteciperanno al torneo 2K. Tutto in diretta su ESPN.

Come tutti gli altri sport, il basket non fa certo eccezione. Lo spettacolo dell’NBA è ovviamente sospeso a tempo indeterminato in attesa di riscontrare miglioramenti sul fronte Covid-19, che sta facendo paura eccome nel Nord America. Tuttavia, è ammirevole la proposta di 2K Sports, software house produttrice del gioco ufficiale NBA, che organizzerà un torneo tra 16 giocatori della National Basketball Association, per donare il ricavato in favore della ricerca contro il virus.

Si stima infatti che la cifra che verrà donata si attesti intorno a ben 100.000$, per un torneo che si presume avrà un seguito enorme, visto che l’emittente televisiva ESPN ha già acquistato i diritti per trasmettere live tutti i match. A sostegno di questa decisione, va detto che, senza dubbio, il roster di giocatori impegnati nella competizione è davvero interessante e gli appassionati saranno sicuramente curiosi di vedere come se la cavano con il controller.

Di seguito tutta la lista completa dei 16 partecipanti, con squadra di provenienza e, tra parentesi, la valutazione giocatore che riporta l’edizione NBA 2K20 :

Kevin Durant, Brooklyn Nets (96) Trae Young, Atlanta Hawks (90) Hassan Whiteside, Portland Trail Blazers (87) Donovan Mitchell, Utah Jazz (87) Devin Booker, Phoenix Suns (86) Andre Drummond, Cleveland Cavaliers (85) Zach LaVine, Chicago Bulls (85) Montrezl Harrell, LA Clippers (85) Domantas Sabonis, Indiana Pacers (85) Deandre Ayton, Phoenix Suns (85) DeMarcus Cousins, Los Angeles Lakers (81) Michael Porter Jr., Denver Nuggets (81) Rui Hachimura, Washington Wizards (79) Patrick Beverley, LA Clippers (78) Harrison Barnes, Sacramento Kings (78) Derrick Jones Jr., Miami Heat (78)

Il torneo avrà inizio Venerdì 3 Aprile, all’1:30 (ora italiana), con la partita tra il n°1 Kevin Durant ed il n°16 Derrick Jones Jr., e si protrarrà fino a Sabato 11 Aprile, data in cui verranno disputate semifinali e finali. Insomma, non ci resta che sederci e goderci lo spettacolo virtuale che questi grandi campioni, si spera, sapranno offrirci anche off the pitch.