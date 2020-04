Gamescom 2020: l’evento si terrà, ma solo in versione online

Da qualche ora è stato pubblicato un comunicato ufficiale secondo il quale l’evento Gamescom 2020, uno dei più importanti al mondo, si terrà dal 25 al 29 agosto 2020 ma solo in versione online.

Ecco come recita il comunicato ufficiale:

Gli organizzatori della Gamescom hanno aggiornato i propri piani per quest’anno. Sebbene manchino ancora cinque mesi al più grande evento dedicato a computer e videogame, alcune delle misure adottate per l’occasione sono già state annunciate per via dell’emergenza da Coronavirus. Dunque i format digitali come gamescom: Opening Night Live e gamescom now verranno significativamente arricchiti, con anche l’aggiunta di nuovi moduli. Dopo che milioni di fan da tutto il mondo hanno seguito la gamescom online, lo scorso anno, ci prepariamo a infrangere nuovi record nel 2020. Koelnmesse e game – German Games Industry Association – hanno annunciato che la gamescom si terrà, quantomeno in formato digitale, dal 25 al 29 agosto, e non verrà dunque rinviata. Lo stesso vale per la devcom developer conference (dal 22 al 24 agosto), che dà inizio alla settimana della fiera. A metà maggio verrà effettuata anche una valutazione su come la gamescom possa svolgersi effettivamente a Colonia, sulla base degli ultimi sviluppi relativi alla pandemia in quel momento, in accordo con i responsabili e le autorità. Se sarà possibile organizzare un evento fisico, verranno rilasciate ulteriori informazioni sulle modifiche che bisognerà effettuare per assicurare la salute di tutti i visitatori.