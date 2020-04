void tRrLM(); //Void Terrarium in arrivo a luglio 2020

NIS America è felice di annunciare che void tRrLM(); //Void Terrarium sarà disponibile per PS4 e Nintendo Switch il 10 luglio in Europa e il 17 luglio in Oceania. L’edizione fisica sarà disponibile in limited edition presso retailer selezionati.

In un mondo contaminato da funghi tossici, un robot di manutenzione scartato trova una ragazza di nome Toriko sull’orlo della morte tra la spazzatura di un cantiere di demolizione. Dopo averla ricondotta in salute, si scopre che potrebbe essere l’ultima umana rimasta, ed è altamente vulnerabile alle condizioni mortali del mondo esterno. Per garantire la sua sopravvivenza, il robot e il suo nuovo amico, un’intelligenza artificiale dismessa conosciuta come factoryAI, creano un rifugio per lei all’interno di un terrario. Per rinforzare il terrario e la cattiva salute di Toriko, il robot solitario deve avventurarsi nelle terre desolate per raccogliere risorse mentre combatte le macchine vagabonde e le creature mutanti che vagano lì. Lungo la strada, il futuro incerto dell’esistenza di Toriko e dell’intera razza umana, lentamente verrà alla luce.