Animal Crossing in cima alle classifiche di vendita in Italia

Il nuovo gioco Nintendo spopola anche in Italia e si prende la prima posizione nella classifica delle vendite.

Tutti lo aspettavano davvero con ansia, e il pubblico non ha davvero tradito le attese. Animal Crossing New Horizons si è già preso la scena assoluta nelle classifiche italiane dopo 10 giorni dalla sua uscita ufficiale (avvenuta in data 20 Marzo 2020). L’agenzia Idea, ha infatti pubblicato i dati di vendita dei videogames relativi alla settima compresa tra il 16 ed il 22 Marzo (settimana in cui è uscito il gioco) ed i dati sono sbalorditivi.

Animal Crossing, per l’appunto, si è piazzato subito al primo posto e continua imperterrito a restare in cima alla lista. A seguire, ma con discreto scarto, resiste Call Of Duty: Modern Warfare, seguito a distanza da GTAV. Ecco le classifiche stilate dall’agenzia, che riguardano i primi posti in categorie differenti:

GLOBALI

Animal Crossing: New Horizons Call Of Duty: Modern Warfare Grand Theft auto V

CONSOLE

Animal Crossing: New Horizons Call Of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V

PC

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Assassin’s Creed Odyssey Borderlands 3

Insomma, un successo assoluto per il nuovo gioco Nintendo, che si è subito preso la scena assoluta. Mentre i giocatori continuano a scoprire nuovi modi di divertirsi, scoprono anche un toccasana per la quarantena di questi giorni, che speriamo possano finire in fretta.