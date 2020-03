Valorant: ecco la data e come partecipare alla beta

È stata annunciata la data per la closed beta di Valorant, lo sparatutto free-to-play di Riot Games, che a partire dal 7 aprile 2020 sarà possibile provare per tutti i giocatori in Europa, Canada, Russia, Turchia e Stati Uniti.

Ecco come fare per poter partecipare:

Registrare un account Riot;

Collegare il proprio account Riot a un account Twitch;

Quando la Closed Beta sarà attiva nella regione di appartenenza, basterà seguire specifici streaming di VALORANT in evidenza su Twitch.

Ecco come si sono pronunciati i ragazzi di Riot Games a riguardo: