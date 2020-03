[RUMOR] Un nuovo gioco di Resident Evil cross-gen nel 2021?

Secondo un nuovo rumor partito da un leaker molto famoso conosciuto con il nickname di AestheticGamer1, nel 2021 arriverà un nuovo Resident Evil cross-gen che non piaerà a tutti i fan.

Da quanto specificato dal leaker Resident Evil 3 Remake non è il progetto più importante su cui stavano lavorando i ragazzi di Capcom, ma questo nuovo titolo sarà il progetto più caldo. Ecco cosa ha specificato in un paio di tweet concatenati:

Vi rivelerò qualcosa di più di questo Resident Evil in arrivo nel 2021 e dopo non ne parlerò più per un po’ di tempo. Lo sviluppo del RE 2021 è cominciato nel tardo 2016 e quindi sarà pubblicato 4-4,5 anni di sviluppo dopo. Il suo sviluppo è molto simile a quello dell’originale Resident Evil 3, non del remake, ma non dirò di più al momento. L’annuncio sarà fatto molto presto ed è di gran lunga la cosa più diversa mai fatta dalla serie finora, al punto che mi aspetto tantissime persone arrabbiate quando il gioco sarà annunciato, ma devono avere la mente aperta. I test interni mostrano un gioco di alta qualità e sono piuttosto esaltato per questo.