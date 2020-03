[RUMOR] Assassin’s Creed Ragnarok: spunta la presunta data d’uscita

Stando a quanto è pubblicato sul sito Instant Gaming, un’importante piattaforma per l’acquisto di titoli per console e PC unicamente in formato digitale, riusciamo a vedere la data di lancio per Assassin’s Creed Ragnarok, il nuovo titolo di Ubisoft del quale sappiamo poco o niente.

Secondo la pagina dedicata al titolo sul sito in questione, Assassin’s Creed Ragnarok dovrebbe vedere la luce dal 29 settembre 2020, ma non essendo stata rivelata ufficialmente dagli sviluppatori per ora questa informazione sul titolo ambientato nell’era vichinga resta soltanto un rumor che fa parecchio discutere.

Essendo un rumor quindi, le informazioni contenute in questa news vanno prese con le dovute precauzioni mentre aspetteremo, chi con impazienza e chi no, che venga smentita o confermata ufficialmente.