Tante novità per The Elder Scrolls Online

Tante novità per The Elder Scrolls Online

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, Bethesda ha annunciato alcune novità che nelle prossime settimane arriveranno in The Elder Scrolls Online. Ecco qui di seguito il comunicato integrale:

“Preparatevi per una settimana impegnativa per The Elder Scrolls Online, il pluripremiato RPG Online di Zenimax Online Studios.

Puoi avere un assaggio del prossimo capitolo Greymoor grazie al nuovo Story Trailer che preannuncia la storia principale e svela qualche dettaglio sulla trama mortale che minaccia di distruggere la patria del Nord:

Puoi ora sperimentare una piccola parte del prossimo capitolo Greymoor partecipando alla quest gratuita Prologo di Greymoor disponibile per tutti i giocatori dalle 16.00 di oggi.

Questo pericoloso viaggio porterà i giocatori nelle profondità di Backreach per affrontare gli intrighi della nefasta congrega di Icereach di Skyrim e farà progredire la storia del Cuore Oscuro di Skyrim fino al prossimo capitolo Greymoor. Ci saranno anche nuove ricompense collezionabili da raccogliere.

Una volta che il prologo sarà aperto e disponibile usate il Free Quest Starter intitolato “Prologue Quest: The Coven Conspiracy dal Crown store in-game. I giocatori dovranno poi viaggiare fino a Fighter’s Guild in Daggerfall, Davon’s Watch, o Vulkhel Guard (a seconda della propria Alleanza) e parlare con Lyris Titanborn per accettare la prima delle due quest intitolata “The Coven Conspiracy”.

Non hai mai giocato a ESO? Nessun problema! L’ ESO Free Play Event inizia mercoledì 1 aprile alle ore 16.00 e durerà fino a lunedì 13 aprile.

Questo significa che tutti quelli che scaricheranno ESO potranno giocare gratuitamente ala quest Prologo di Greymoor.

Durante questo periodo tutti su PC/Mac attraverso l’ESO Launcher, su Xbox One (Xbox Live Gold richiesto) e PlayStation 4 potranno scaricare e giocare gratuitamente il gioco base The Elder Scrolls Online e sperimentare così un mondo ricco di avventura. Nota: Il Free Play Event su Steam durerà dall’1 al 6 aprile.

Per partecipare al Free Play Event i giocatori devono visitare la Free Play page e selezionare la propria piattaforma di gioco. Questo evento darà accesso al gioco base di ESO che include quattro delle originali classi di gioco, 23 zone uniche massive e un’epica storyline principale.

Se i giocatori vorranno continuare la loro avventura a Tamriel anche dopo il Free Play Event date un’occhiate alle nostre offerte di aprile che propongono interessanti sconti sul gioco base (fino al 60%), Elsweyr (fino al 70%) e Crown packs (fino aal 40%), Tutti i dettagli sono disponibili qui.

ESO compie 6 anni questa settimana. Questo dignifica che i giocatori potranno beneficiare di bonus XP, speciali ricompense e di una torta durante l’evento Anniversary Jubilee. L’evento inizia il 2 aprile alle 16.00 e durerà fino al 14 aprile alle 16.00. Tutti i succosi dettagli disponibili qui: https://www.elderscrollsonline.com/en-us/news/post/57851″