Sniper: Ghost Warrior Contracts, è stato annunciato lo sviluppo di un seguito

Durante un’intervista a un sito polacco Marek Tyminski, il presidente di CI Games, ha dichiarato che il seguito di Sniper: Ghost Warrior Contracts è già in sviluppo.

Lo sviluppo del secondo capitolo è stato affidato a un team di esperti ma avrà un budget inferiore rispetto al primo, che non è proprio una bella notizia, e la data d’uscita non è stata ancora fissata ma il titolo uscirà sicuramente per PC e Console, ma non sappiamo se è intesa questa generazione o la prossima.