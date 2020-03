Captains Tsubasa: Rise of the New Champions, svelata la nazionale tedesca tramite Weekly Jump

By Domenico Coscione

Tramite il Weekly Jump, una delle riviste più famose nel Sol Levante, è stata svelata la nazionale tedesca all’interno di Captain Tsubasa: Rise of the New Champions.

Tra le rivelazioni è stato presentato anche il capitano della nazionale giovanile tedesca Karl Heinz Schneider, chiamato il giovane imperatore, che gioca nel ruolo di centrocampista ed è supportato da due validi compagni: Cornelius Heine e Deuter Muller, rispettivamente supporto per il capitano e il portiere della squadra.

Vogliamo ricordarvi che Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà nel corso del 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.