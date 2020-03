Netflix produrrà il film di Dragon’s Lair e Ryan Reynolds sarà il protagonista

Netflix ha annunciato la produzione dell’adattamento live action di Dragon’s Lair, uno dei giochi icona degli anni ’80 conosciuto in tutto il mondo citato anche in numerose serie tv.

Dopo quasi un anno di trattative, Netflix ha ottenuto i diritti del film, Roy Lee, Trevor Engelson e Ryan Reynolds, che interpreterà il protagonista, produrranno il film con la partecipazione di Don Bluth, il creatore della serie, Gary Goldman e Jon Pomerov. Ognuno di questi nomi ha già molta esperienza sulle spalle risultando nomi di un certo spessore, quindi questa pellicola suscita alte aspettative.

Didn't see this one coming: Dragons Lair returns! Ryan Reynolds (@VancityReynolds) set to produce and star in a Netflix film adaptation of the classic laserdisc game. (https://t.co/yiNHHkT8VO

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 27, 2020