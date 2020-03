Animal Crossing: New Horizons, realizzato il modello di Doom Guy

Dopo tantissimi video che circolano in rete in cui vediamo protagonisti il Doomguy della serie Doom e Fuffi di Animal Crossing, un utente ha creato il modello per trasformare l’abitante in Doomguy.

Il modello in questione è stato realizzato dall’illustratore Ross O’Donovan che hai poi deciso di pubblicarlo in rete, di cui potete vedere l’immagine con il codice per riscattarlo. Per ottenerlo potrete semplicemente utilizzare il codice nel negozio di Ago e Filo oppure farlo tramite l’app per il Nintendo Switch Online su Android e iOS.