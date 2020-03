Shinsekai: Into the Depths da oggi disponibile per Nintendo Switch

Come svelato nel Nintendo Direct, il gioco action di esplorazione delle profondità marine, sviluppato da Capcom, Shinsekai: Into the Depths è ora disponibile in digital download per Nintendo Switch.

Shinsekai: Into the Depths immerge i giocatori nei panni dell’ultimo umano sopravvissuto in una lotta solitaria mentre si avventura sempre più in profondità in un mondo acquatico inesplorato con lo scopo di sfuggire ad una nuova era glaciale che si sta avvicinando sempre di più, collezionando risorse, potenziando il proprio equipaggiamento, e creando nuovi oggetti necessari a discendere ancora più in profondità nell’abisso.

I giocatori subacquei dovranno tenere d’occhio i livelli dell’ossigeno e della pressione nel corso della loro esplorazione di questo incantevole mondo e scoprire i segreti che le misteriose rovine nascondono. Il team di sviluppo ha voluto creare Shinsekai: Into the Depths con un approccio da gioco indie così da poter regalare ai giocatori una esperienza di gioco unica e coinvolgente. Per aumentare la sensazione di trovarsi sommersi, gli sviluppatori di Capcom Japan hanno effettuato una nuova registrazione delle musiche e degli effetti sonori che accompagneranno i giocatori come se fossero trasmessi da altoparlanti immersi nell’acqua garantendo un maggiore realismo.

Shinsekai: Into the Depths aggiunge diverse nuove caratteristiche alla versione Nintendo Switch, come l’inedita modalità a tempo “Another Dive” con due livelli di difficoltà, oltre che la nuova modalità “Jukebox”.