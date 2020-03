Mr. DRILLER festeggia il 20esimo anniversario

Bandai Namco ha annunciato oggi ritorno di Susumu Hori e dei suoi amici dal 25 giugno 2020. Uscito la prima volta nel 2002, Mr. DRILLER DrillLand, uno dei titoli più acclamati della serie, torna in versione digitale per PC e Nintendo Switch con una nuova grafica.

I giocatori visiteranno Drill Land – il sotterraneo segreto di un parco divertimenti, con ogni attrazione – alcune delle quali ispirate da iconici giochi dell’universo NAMCO – che ha il suo set di regole e caratteristiche uniche. In questo puzzle game, i giocatori dovranno – combinando e facendo esplodere blocchi colorati – trivellare sempre più in profondità per raggiungere la base del livello. Prendi il tuo trapano e torna ancora una volta nelle profondità della terra, da solo o con (fino a) quattro giocatori.