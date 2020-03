Svelata la data d’uscita di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III su Switch

NIS America ha annunciato che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III per Nintendo Switch sarà disponibile il 30 giugno in Nord America ed Europa e il 7 luglio in Oceania. Una demo gratuita è ora disponibile sul Nintendo eShop.

Ecco la nostra recensione della versione per PlayStation 4 del gioco.