Playstation Hits: la lista si aggiorna con Mad Max, Lego Batman 3 Injustice 2

By Andrea Megazzini

Aggiunti tre nuovi titoli alla lista dei giochi economici ed imperdibili per PS4: si tratta di Mad Max, Lego Batman 3 e Injustice 2. Ecco la lista completa.

Playstation ha ufficialmente aggiunto, in data odierna, tre nuovi titoli alla collezione già molto ampia dei suoi Playstation Hit. La collezione in questione è quella dei giochi più famosi ed imperdibili per la console di casa Sony, che li fissa al prezzo di listino di 20,99€.

Ad annunciarlo è stata la diretta interessata Warner Bros., che vede ben tre titoli inseriti nella celebre lista:

Mad Max -> Sviluppato da Avalanche Studios e uscito nel 2015, ha offerto grande divertimento agli appassionati del free roaming. Una avventura volta all’azione, che vi terrà incollati allo schermo nel seguire le intrepide avventure del protagonista nelle wastelands.

Lego Batman 3: Ghotam e oltre -> L’azione e la comicità al vostro servizio. Un gioco capace di rivivere le avventure del celebre personaggio DC Universe, ma di rivelare in uno stile completamente unico e dilettevole.

Injustice 2 -> La riunione dei malvagi è servita. Una storia firmata DC Universe, ma completamente alternativa, dove Superman domina l’umanità insieme ad altri metaumani e la priva della propria libertà per azzerare i crimini.

Tre titoli estremamente interessanti, dunque, che garantiranno ore ed ore di divertimento assicurato. Non resta quindi che lanciarsi nelle avventure proposte dai vari Playstation Hit, di cui vi forniamo la lista completa: