Borderlands 3 – Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock – è ora disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia.

Guns, Love, and Tentacles è il secondo di quattro DLC di Borderlands 3 disponibile con la Super Deluxe Edition ed il Season Pass. Può essere anche acquistato separatamente, per giocarlo occorre solo possedere una copia di Borderlands 3.

Ecco la sinossi del gioco:

“Hammerlock e Wainwright ti hanno invitato alla loro festa di fidanzamento sul pianeta ghiacciato Xylourgos, su cui una gigantesca creatura della Cripta giace congelata su un villaggio pieno di occultisti squilibrati. Respingi le forze sovrannaturali del male con l’aiuto della wedding planner più dura della galassia: Gaige, una cacciatrice della Cripta fuggitiva che non si separa mai dal suo fido robot Deathtrap. Ma non è tutto:

 Esplora diverse zone sul nuovo pianeta Xylourgos;

 Completa la nuova storia e le missioni secondarie;

 Affronta nemici sanguinari e boss formidabili, come bestie aliene, occultisti mutati in maniera grottesca e un clan di spietati banditi

 Equipaggia il tuo cacciatore della Cripta con equipaggiamento estremamente letale, come tantissimi nuovi oggetti leggendari e potentissimi MOD di classe;