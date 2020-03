SQUARE ENIX ha annunciato che è ora disponibile una demo gratuita di Life is Strange 2, l’acclamatissimo gioco d’avventura del team di Life is Strange della DONTNOD Entertainment e di Square Enix External Studios. I favolosi cinque episodi di quest’avventura, nominata ai BAFTA, narrano la storia di due fratelli, Sean e Daniel Diaz, rispettivamente di 16 e 9 anni, costretti a scappare dalla loro casa nella periferia di Seattle dopo un tragico evento che cambierà le loro vite per sempre. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge l’arrivo di un nuovo, entusiasmante potere telecinetico che avrà grandi ripercussioni su Sean e Daniel e sul loro rapporto fraterno. La loro vita non sarà mai più come prima.

“Life is Strange 2 è un’avventura narrativa di cui andiamo molto fieri. Amiamo Sean e Daniel, i nostri nuovi protagonisti, e la storia di pregiudizi, perdita, fratellanza e speranza portata in vita da questo gioco”, ha dichiarato Jon Brooke, co-direttore dello studio agli Square Enix External Studios. “Siamo felici che tutti abbiano l’opportunità di provarla.” La demo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La stagione completa di Life is Strange 2 è già disponibile in edizione fisica e digitale su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One.