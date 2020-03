Arrriva la serie strategica “Kingdom” con il bundle “Kingdom Majestic”

l franchise di Kindom sta arrivando nei negozi col nome di Kingdom Majestic: l’uscita è fissata per il 18 giugno 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Questa compilation comprende il gioco uscito nel 2016 “Kingdom New Lands” e quello del 2018 “Kingdom Two Crowns”, e includerà tutti i contenuti realizzati per i due titoli fino a oggi.

Acclamato dalla critica e grandissimo successo commerciale, il franchise di Kingdom è universalmente apprezzato per il suo gameplay innovativo basato sulla meccanica ultraminimalista su 3 bottoni, la meravigliosa pixel art con cui è realizzato e una colonna sonora evocativa. D’altra parte, i veterani del gioco conoscono molto bene i sudori freddi causati dalle creature de3lla notte che minacciano il loro regno dal tramonto all’alba! Per questo e per tanti altri motivi il franchise Kingdom vinse il Gamescom Best of Indie Arena award, mentre Destructoid lo ha definito come il loro gioco preferito di tutto l’evento.

Il bundle Kingdom Majestic sarà disponibile in due edizioni: Standard e Limited.

La Limited Edition sarà disponibile in Europa, e includerà: