Resident Evil 3: rilasciato un nuovo trailer per Jill Valentine

Resident Evil 3: rilasciato un nuovo trailer per Jill Valentine

By Domenico Coscione

Da qualche ora è stato rilasciato un nuovo trailer per Resident Evil 3 Remake avente protagonista Jill Valentine.

Come potete vedere in calce alla notizia, vengono riproposte alcune scene già viste, ma ci consiglio di guardarlo fino alla fine per alcuni momenti mai visti prima.

Vogliamo ricordarvi che Resident Evil 3 Remake uscirà il 3 aprile 2020, anche se la versione retail potrebbe subire qualche ritardo a causa del Coronavirus o COVID-19, per PlayStation 4, Xbox One e PC.