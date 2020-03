Minecraft Earth: da oggi è possibile giocarci restando comodamente a casa

Nonostante siano stati creati per essere giocato mentre siamo per strada, a causa della pandemia per il Coronavirus o COVID-19 anche Minecraft Earth si è adattato per “sopravvivere” al restare in casa seguendo l’esempio di Pokémon GO.

Infatti, Microsoft ha modificato il codice di gioco in modo che i giocatori possano usarlo restando comodamente a casa. Per farlo è stato inserito un nuovo oggetto chiamato Adventure Crystal con il quale potremo giocare con la modalità Survival Avventura ovunque siamo, aumentando inoltre la percentuale degli oggetti che compariranno nella mappa.