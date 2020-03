Dark Souls 3: una nuova mod rivoluziona il sistema di combattimento

È arrivata ufficialmente Champion’s Ashes: la mod che stravolge il sistema di combattimento e che cambia la caratteristica PvP di Dark Souls 3. Disponibile da oggi solo per PC.

Se la conoscenza dei metodi di combattimento e dei vari move set delle vostre armi preferite su Dark Souls 3 non vi è bastata, sarete felici di sapere che alcuni modder hanno deciso di rivoluzionarne il sistema di combattimento. Il progetto, infatti, guidato da Halvard, Gabri e Angeluso, i “boss” (sarebbe il caso di dire) del team di lavoro, ha visto oggi la luce, traducendosi in una mod molto interessante che promette di cambiare radicalmente il gioco.

Ecco quindi Champion’s Ashes, questo il nome di battesimo della mod in questione, che cambierà in modo radicale il sistema di combattimento all’interno del gioco e la sua natura in PvP per garantire una nuova esperienza completamente differente. Le modifiche sono davvero tantissime, e vanno dalla modifica delle statistiche di ogni pezzo di equipaggiamento, all’aggiunta delle finte offensive, elaborate in un complesso sistema che ne prevede delle più disparate. Verranno aggiunte anche nuove armi, con move set completamente personalizzati, oltre a nuovi incantesimi e nuove abilità speciali.

Interessante sarà, sopratutto, testare il nuovo sistema di finte che ci fa subito venire alla mente un gioco più bilanciato e complesso nella possibilità di approcciare in modi totalmente differenti i nemici. Un comparto di movimenti molto diverso, insomma, dalla monotona, ma quantomai utile, rotolata per schivare sistematicamente i vari attacchi dei nemici.

Non ci resta quindi che scoprire questa nuova variante di una delle avventure più estenuanti di sempre, divertendoci a scoprire nuovi modi per affrontare i tantissimi nemici del mondo che si contrapporranno al vostro Ashen One. La mod è disponibile per PC ed è scaricabile qui.

