Tutte le novità del Nintendo Direct Mini di oggi

Attraverso un Nintendo Direct Mini, Nintendo ha annunciato alcune interessanti novità in arrivo su Nintendo Switch. Nintendo ha annunciato che a partire da oggi Shinsekai: Into The Depths, Panzer Dragon: Remake e Star Wars Knight: Jade Accademy sono disponibili da oggi.

Nintendo ha inoltre annunciato che è disponibile un aggiornamento per Ring Fit che includerà la modalità Ritmo Fitness e la possibilità di scegliere una voce guida femminile.

Per il prossimo futuro nintendo ha annunciato: