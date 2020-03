Remedy: due tripla A multipiattaforma con un publisher maggiore

By Domenico Coscione

Remedy Entertainment, il famoso studio che ha sviluppato Control e Alan Wake, ha annunciato di essere a lavoro su due titoli tripla A multipiattaforma con un publisher maggiore.

Uno dei due è già arrivato in fase di produzione mentre l’altro risulta di scala minore, ma entrambi i progetti saranno realizzati sfruttando il Northlight Engine, il loro engine, e arriveranno con la prossima generazione di console e PC. Purtroppo però non si conoscono ulteriori dettagli, perciò restate con noi per ulteriori aggiornamenti.