Mortal Kombat 11: Ash potrebbe entrare nel roster?

Secondo recenti rumor, che potrebbe essere confermato quasi al 100%, Ash Williams, protagonista dell’Armata delle Tenebre, potrebbe arrivare nel roster di Mortal Kombat 11.

A dare una conferma a queste voci sembrerebbe una scritta emersa in un immagine, che troverete in calce alla notizia, contenuta nella newsletter ufficiale inviata da Warner Bros. e NetherRealms in queste ore, dove viene citato il personaggio in questione.

Nonostante questa prova che ne conferma quasi del tutto la presenza, non è stato dichiarato ancora ufficialmente con un video quindi non ci resta che aspettare.