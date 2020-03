30 volumi Marvel disponibili in digitale fino al 3 aprile a prezzo scontato

Una nuova iniziativa targata Panini Comics è pronta ad arricchire le giornate casalinghe con una serie di titoli che hanno fatto la storia del fumetto. Dopo la pubblicazione digitale gratuita di oltre 60 volumi originali di autori italiani, infatti, la casa editrice modenese è pronta ad accontentare i fan del mondo Marvel.

In accordo col licenziante, Panini Comics propone in digitale una selezione di 30 volumi Marvel alla cifra di 0,99€, un mix di storie antologiche e saghe imprescindibili che offriranno ai lettori la possibilità di riscoprire alcune perle della Casa delle Idee. Da mercoledì 25 marzo a venerdì 3 aprile, sarà possibile scaricaredai maggiori store digitali (Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo e molti altri ancora) i numeri uno dei Marvel Collection – volumi collettori di testate mensili, dedicati ai supereroi e ai personaggi più amati (Spider-Man, Daredevil, Deadpool, gli Avengers, ma anche X-Men, Thanos e Guardiani della Galassia) – e gli antologici Io sono…, perfetti entry point per scoprire i personaggi attraverso le loro apparizioni più iconiche.

È la giusta occasione per i lettori di vecchia data per rispolverare le storie che li hanno appassionati e un ottimo momento per i nuovi lettori di avvicinarsi al fumetto targato Marvel!

I 30 titoli Marvel si aggiungono alla lunga lista di fumetti originali Panini Comics disponibili gratuitamente e a prezzo scontato e all’iniziativa che consente, a chi volesse ricevere i propri fumetti a casa, di avere le spese di spedizione sul sito comics.panini.it gratuite per tutti gli ordini superiori ai 15 Euro, fino al 3 aprile.

#acasaconPaniniComics

#iostoacasa

I TITOLI

Amazing Spider-Man 1 (Marvel Collection) – La Fortuna Dei Parker

Amazing Spider-Man 2 (Marvel Collection) – Ai Confini Del Ragnoverso

Amazing Spider-Man 3 (Marvel Collection) – Ragnoverso

Spider-Man. Affari Di Famiglia (Marvel OGN) – Affari Di Famiglia

Spider-Man & Wolverine (Marvel Collection) – Un Altro Bel Pasticcio

Miles Morales: Spider-Man Collection (Marvel Collection) – Chi è Miles Morales?

Capitan America Brubaker Collection 1

Le Avventure Di Capitan America (Marvel Collection)

Io sono Capitan America

Io sono Iron Man

Superior Iron Man (Marvel Collection) – Extremis 3.0

Thor Dio del tuono 1 (Marvel Collection) – Il Macellatore Di Dei

Thor 1 (Marvel Collection) – La Dea Del Tuono

Capitan Marvel (2012) 1 – Ms. Marvel Smascherata!

Pantera Nera (2016) 1 – Una Nazione Ai Nostri Piedi

Avengers OGN – Guerra Senza Fine

AvengersS OGN – Rage Of Ultron

Avengers: basta bullismo!

Thanos (2016) 1 (Marvel Collection) – Thanos Ritorna

Infinity Gauntlet (1991) (Marvel Collection) – Il Guanto Dell’Infinito

Guardiani Della Galassia (2013) 1 – Vendicatori Cosmici

X-Men. La battaglia dell’atomo (Marvel Collection)

X-Men: Inferno (Grandi Eventi Marvel)

Wolverine E Gli X-Men (2014) (Marvel Collection) – Lezioni Da Un Futuro Passato

Wolverine (Marvel Collection) – Selvaggio

Larte della Guerra di Deadpool

Daredevil collection Padre

Occhio di Falco 1 (Marvel Collection) – Vita Normale

Occhio Di Falco 2 (Marvel Collection) – Piccoli Colpi

Moon Knight (2014) 1 – Dalla Morte