PS5 permetterà l’avvio istantaneo dei giochi: “in stile Netflix”

Il giornalista Jason Schreier è sicuro: “Ho sentito alcune cose interessanti sul sistema operativo di PlayStation 5, renderà l’uso dei giochi semplice come Netflix”.

Secondo quanto riportato dal giornalista Jason Schreier, attraverso il suo ultimo post sul forum Resetera, l’obbiettivo di PS5 è quello di rendere istantanea la riproduzione dei videogiochi che vengono lanciati, proprio come se fosse una serie tv su Netflix.

“Ho sentito alcune cose interessanti sul sistema operativo di PlayStation 5, ad esempio uno dei concetti che è stato fatto presente agli sviluppatori è quello di rendere l’uso dei giochi semplice come Netflix. Vogliono fare in modo che gli utenti possano caricare i giochi immediatamente e sapere esattamente quanto tempo servirà per una specifica attività, e a quanto pare il motivo dietro questa scelta sarebbe di tipo pratico. Stanno provando a incentivare il gaming facendo sì che le persone possano giocare anche per brevi intervalli anziché accendere la console solo quando hanno qualche ora libera“.

Un’idea estremamente valida, per il motivo di poter accedere ai propri titoli preferiti anche senza dover avere per forza ore libere da dedicare al gaming. Una caratteristica, questa, che andrebbe a sicuro vantaggio del tempo di utilizzo medio della nuova console Sony.

Fonte: www.multiplayer.it