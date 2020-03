Ubisoft annuncia il lancio di Sede del Potere, il nuovo DLC di Anno 1800

Ubisoft annuncia il lancio su Windows PC di Sede del Potere, il primo DLC del Season 2 Pass di Anno 1800, il nuovo episodio del celebre franchise strategico e gestionale di città. Tutti i giocatori di Anno 1800 beneficeranno di un aggiornamento gratuito che andrà a ottimizzare il sistema dell’Influenza.

Sede del Potere consentirà ai giocatori di costruire un palazzo magnifico, che andrà a rappresentare il cuore del proprio impero industriale. Il palazzo avrà un profondo impatto sulla vita nella propria capitale. L’edificio ospiterà diversi dipartimenti dando accesso a bonus passivi e politiche per incrementare l’economia della città. Il palazzo è formato da un edificio principale e una varietà di moduli per i quali i giocatori potranno scegliere stili diversi.

Oggi sarà disponibile anche un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Anno 1800, che andrà a modificare il sistema dell’Influenza. Al sistema saranno aggiunti tre livelli di difficoltà separati e ora i giocatori potranno selezionare la quantità di Influenza che vogliono ottenere. La modifica è possibile anche per le attuali partite salvate.

Sviluppato da Ubisoft Mainz, Anno 1800 offre ai giocatori innumerevoli opportunità per mettere alla prova le proprie abilità gestionali. I giocatori potranno creare enormi metropoli, pianificare reti logistiche efficienti, colonizzare un nuovo continente esotico, inviare spedizioni in tutto il mondo e dominare i propri avversari con la diplomazia, il commercio o la guerra. Fin dal lancio, Anno 1800 è riuscito ad attirare più di un milione di giocatori, rendendolo il gioco del franchise venduto più rapidamente finora.

Per più di due anni, Anno 1800 ha invitato i giocatori a partecipare alla creazione e lo sviluppo del gioco fornendo suggerimenti tramite Anno Union. Finora, sono stati pubblicati più di 200 blog con ben 18.000 commenti, e organizzati 5 contest della community. Questa collaborazione tra giocatori e lo studio di sviluppo ha permesso al team di plasmare il gioco aggiungendo tutte le caratteristiche richieste dalla community.

Anno 1800, Sede del Potere, il Season 2 Pass e Anno 1800: Complete Edition sono disponibili per Windows PC in formato digitale su Epic Games Store e Ubisoft Store. Sede del Potere può essere acquistato come parte del Season 2 Pass di Anno 1800 per € 24,99 o individualmente per € 10, ed è scaricabile per i giocatori che possiedono già il Season Pass.