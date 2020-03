PAPER BEAST finalmente disponibile per Playstation VR

Paper Beast, la fantastica avventura virtuale nata dall’immaginazione di Eric Chahi (Another World, From Dust) esce oggi su PlayStation VR Europe a €29,99

Sviluppato dallo studio indipendente Pixel Reef, Paper Beast è uno dei giochi in esclusiva per Playstation VR più attesi del 2020. In Paper Beast, i giocatori sono invitati a immergersi in un’odissea toccante e onirica, all’interno di un misterioso ecosistema.

Paper Beast offre due modalità di gioco: avventura di esplorazione e modalità sandbox. I giocatori si sentiranno come i primi esploratori di una terra incontaminata, e scopriranno che l’interazione con le creature è il vero fulcro di Paper Beast. Durante il viaggio, collaborare con i vari esseri viventi aiuterà i giocatori a modellare l’ambiente per risolvere enigmi ambientali e scoprire i misteri del gioco.

La modalità Sandbox permette di giocare in piena libertà con l’ecosistema di Paper Beast. I giocatori sono liberi di sperimentare, e tutte le conseguenze delle loro azioni sono calcolate in tempo reale dal potente motore fisico di Paper Beast.

La fantastica colonna sonora originale di Paper Beast è stata composta da Roly Porter insieme ai TsuShiMaMire, e il design sonoro è pensato per sfruttare al massimo la tecnologia audio 3D di PlayStation VR.

Paper Beast è disponibile su Playstation store e potete trovare qui la nostra recensione.