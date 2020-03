Bethesda Softworks, CD PROJEKT RED, Koch Media, Logitech, Milestone, MSI a sostegno della Croce Rossa Italiana

Bethesda Softworks, CD PROJEKT RED, Koch Media, Logitech, Milestone, MSI uniscono le forze in questo momento di allerta nazionale a causa dell’epidemia di coronavirus per sostenere la Croce Rossa Italiana e il costante impegno delle sue migliaia di volontari e operatori nell’emergenza in corso.



La Croce Rossa Italiana è attiva in prima linea fin dall’inizio dell’allerta Covid-19 con molteplici ruoli, tra cui soccorso in emergenza, supporto sanitario, psicologico, logistico, informativo, di controllo, screening e sta svolgendo molte altre attività cruciali nella battaglia contro questa epidemia che sta mettendo in ginocchio il paese. In collaborazione con il Ministero della Salute, Croce Rossa Italiana sta gestendo in sicurezza il trasporto dei pazienti verso e tra le strutture sanitarie di competenza, attraverso l’uso dei mezzi speciali di alto biocontenimento predisposti in caso di emergenze sanitarie come questa. Oltre all’attività di emergenza, però Croce Rossa continua a stare accanto alle persone più vulnerabili che sono in casa. Inaugurando il Tempo della Gentilezza, la CRI ha intensificato tutti i servizi per i più fragili come la spesa a domicilio, il trasporto infermi, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.

A partire da oggi, fino al 3 Aprile, sarà possibile donare attraverso la piattaforma Tiltify a questo link: https://tiltify.com/+italian-gaming-industry/cri-covid19

In base all’evolversi della situazione verrà valutato se estendere il periodo della campagna.