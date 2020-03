GWENT è ora disponibile su Google Play

CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano la pubblicazione su Android di GWENT: The Witcher Card Game. I giocatori possono scaricare il gioco gratuitamente tramite Google Play Store.

La versione Android di GWENT porta con sè la stessa esperienza di gioco su mobile su un numero ancora maggiore di dispositivi. I giocatori possono scaricare il gioco e iniziare a costruire il loro esercito di carte fin da subito, sfidando altri giocatori su Android, su iOS e PC grazie al cross-play. Per i giocatori già in possesso di un account GOG.COM associato a GWENT, tutti i progressi e gli acquisti verranno trasferiti alla versione Android, in modo da riprendere dove eravate rimasti.

GWENT su Android è compatibile con i dispositivi aggiornati alla versione 7.0 o più recente, dotati di almeno 1.5GB di RAM. Qualora si volesse verificare la compatibilità, è possibile farlo recandosi sulla pagina prodotto di GWENT su Google Play. Per celebrare l’uscita, i giocatori che effettueranno l’accesso su GWENT prima del 31 marzo ore 12:00 CEST, riceveranno un barile epico premium gratuito. Chiunque si sia pre-registrato per la versione Android riceverà anche l’avatar Golem imperiale dopo il primo login. Inoltre, ci saranno ricompense extra giornaliere per tutte le versioni di GWENT per tutta la settimana del lancio.