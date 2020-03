Yu-Gi-Oh! LEGACY OF THE DUELIST: LINK EVOLUTION ora disponibile su PC e console

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution è disponibile ora, in esclusiva digitale, su PlayStation Store, Microsoft Store e Steam al prezzo di €39.99.

in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution sarà possibile creare il propriodeck e affrontare i più iconici Duellanti dell’universo di Yu-Gi-Oh! Le sfide saranno ancora più avvincenti e strategiche grazie alla presenza di oltre 10.000 carte tra cui le recentissime: Crystron Halqifibrax, Apollousa, Arco della Dea e I:P Masquerena.