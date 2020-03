BANDAI NAMCO svela il futuro del franchise di GUNDAM

Attraversi le pagine di un comunicato stampa ufficiale, Bandai Namco ha svelato al pubblico alcuni dei prossimi titoli appartenenti al franchise Gundam, tanto amato in oriente quanto in occidente.

MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. MAXIBOOST ON sarà disponibile dal 30 luglio 2020 su PS4. Un Closed Network Test sarà organizzato ad aprile: i fan che vogliono registrarsi, possono farlo qui.

In aggiunta alle 183 Mobile Suit e alle missioni rilasciate nella versione Arcade, questa versione per console avrà le esclusive missioni MAXI BOOST e tre nuove Mobile Suit: Montero, Zaku Amazing e, come bonus pre-order, Barbatos Lupus Rex.

MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 avrà una modalità PvE che permetterà di giocare contro la CPU e di affinare le proprie abilità attraverso tre modalità classificate (Story, Survival, Boss) che saranno aggiornate ogni tre mesi. Inoltre, Zeta Gundam fa il suo ingresso nel gioco come Mobile Suit giocabile.

Sia il PvE sia Zeta Gundam saranno rilasciati il 26 marzo. Nel mese successivo al suo arrivo, ci sarà un Evento di Primavera nel gioco che consentirà maggiori Supply Drops e Special Mission.

È stato anche svelato il contenuto del nuovo Expansion Pack di MOBILE SUIT GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS. Questo set includerà la difficoltà “INFERNO”, nuove abilità, quest, stage, unità, Dispatch Mission e personaggi originali – il tutto disponibile per l’acquisto nella tarda primavera. Nello stesso periodo il gioco riceverà anche un aggiornamento gratuito che sbloccherà le limitazioni ai livelli (passando da LV 99 a LV 999) e aggiungendo maggiori opzioni di personalizzazione.