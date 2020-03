Annunciata una nuova modalità per Plague Inc.

By Domenico Coscione

A causa della pandemia, e delle critiche mosse contro a questo gioco, Plague Inc. verrà aggiornato con una nuova modalità in cui dovremo salvare il mondo dalla pandemia.

Ecco cosa hanno dichiarato gli sviluppatori di Ndemic Creations:

Stiamo sviluppando questa modalità di gioco con l’aiuto di esperti da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Global Outbreak Alert and Response Network e altri. Il nuovo aggiornamento sarà gratuito per tutti i giocatori durante la pandemia e condivideremo ulteriori informazioni presto, al riguardo.

Ricordiamo che Plague Inc. puo essere giocato in esclusiva per smartphone sia iOS che Android.