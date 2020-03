Pokémon GO: 100 Poké Ball al costo di 1 Poké Moneta per restare a casa

Pokémon GO: 100 Poké Ball al costo di 1 Poké Moneta per restare a casa

Niantic Labs ha annunciato una nuova promozione per invogliare ancora di più le persone a restare in casa allietando il loro tempo con Pokémon GO, permettendo l’acquisto di 100 Poké Ball al costo di 1 Poké Moneta.

Questa promozione è stata messa in atto per compensare l’impossibilità di raggiungere i Poké Stop con cui rifornirsi di sfere per catturare i nostri mostriciattoli preferiti.

Ne approfitterete? Cosa ne pensate di questa offerta? Fatecelo sapere con un commento.