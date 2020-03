Valve: nessuno è a lavoro su un nuovo Left 4 Dead

Durante un’intervista ai microfoni di IGN.com per l’uscita di Half-Life: Alyx, Valve ha confermato quello che molti avevano già ipotizzato anche se non avrebbero mai voluto sentirlo davvero per non smorzare la speranza futura: nessuno all’interno degli studi è a lavoro su un nuovo capitolo di Left 4 Dead!

Precisamente, è stato detto che qualche lavoro preliminare è stato effettuato, ma che poi non ha convinto nessuno e quindi è stato tutto cancellato. Una notizia che non sarà molto amara dai fan della serie, ma almeno potranno definitivamente metterci una pietra sopra.