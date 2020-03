Resident Evil 3: Remake, la storia principale potrà essere completata SOLO usando il coltello

Peter Fabiano, producer di Resident Evil 3 Remake ha dichiarato durante un’intervista di Game Informer che la campagna principale del gioco può essere completata anche SOLO col coltello.

Ecco cosa ha dichiarato nello specifico:

Abbiamo deciso di rendere il coltello infrangibile in Resident Evil 3, così da permettervi di usarlo senza limitazioni. Potete terminare i proiettili, potete terminare le erbe o qualsiasi altro oggetto utilizzabile. Quando le vostre scorte saranno esaurite, cosa vi resterà? Esatto, il coltello. Il director di Resident Evil 3 ha voluto fare in modo che i giocatori possano sempre avere a disposizione il coltello: un’arma su cui poter in ogni momento.

Il team di sviluppo ha verificato la cosa ed è davvero fattibile come impresa, anche se non è una cosa facile, ma sono sicuri che ci saranno giocatori capaci di questa impresa. Inoltre, vogliamo ricordarvi che Resident Evil 3 sarà disponibile dal 3 aprile 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.