Super Smash Bros. Ultimate: per Masahiro Sakurai potrebbe essere l’ultimo gioco

Durante un’intervista per Famitsu, famosa rivista del Sol Levante, Masahiro Sakurai ha annunciato che Super Smash Bros. Ultimate, uno dei più grandi successi per Nintendo Switch, potrebbe essere l’ultimo gioco a cui lavorerà.

Infatti, lo stress causato dalla mole di lavoro che ha comportato questo titolo, ancora tutt’ora supportato con l’uscita di numerosi DLC per il rilascio di nuovi lottatori e costumi, ha causato problemi di salute allo stesso Sakurai. Ecco cosa ha dichiarato durante l’intervista:

Onestamente, non c’è la garanzia che continui a sviluppare giochi dopo questo, al momento penso solo a Super Smash Bros. Ultimate e ai suoi DLC. Una volta che questi saranno completati, non ho assolutamente nulla di programmato per il futuro.